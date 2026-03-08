Frauen und Geld: Es darf ein bisschen mehr sein!

Stilles Örtchen mit lautem Knall gesprengt
Explosion in Lauterach
Viele Frauen veranlagen ihr Geld nicht und verzichten damit auf Zuwächse. Finanzexpertin Regina Schickinger hat sich auf das Thema spezialisiert und gibt im Interview mit der „Krone“ Einsteigerinnen-Tipps.
„Krone“: Frauen veranlagen ihr Geld nicht im gleichen Maß wie Männer. Dabei wäre es besonders sinnvoll, da sie gerade in Vorarlberg weniger verdienen als Männer. Ab wann rentiert sich eine Veranlagung?
Regina Schickinger: Man kann bereits ab 20 Euro im Monat mit stark gestreuten ETFs oder Aktien einsteigen. Die entscheidende Frage ist: Wie viel Zeit bleibt bis zum Ziel? Je mehr Zeit vorhanden ist, desto einfacher ist es, Vermögen aufzubauen – zum Beispiel für die Altersvorsorge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.