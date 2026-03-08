Frauen und Geld: Es darf ein bisschen mehr sein!

„Krone“: Frauen veranlagen ihr Geld nicht im gleichen Maß wie Männer. Dabei wäre es besonders sinnvoll, da sie gerade in Vorarlberg weniger verdienen als Männer. Ab wann rentiert sich eine Veranlagung?

Regina Schickinger: Man kann bereits ab 20 Euro im Monat mit stark gestreuten ETFs oder Aktien einsteigen. Die entscheidende Frage ist: Wie viel Zeit bleibt bis zum Ziel? Je mehr Zeit vorhanden ist, desto einfacher ist es, Vermögen aufzubauen – zum Beispiel für die Altersvorsorge.