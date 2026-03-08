Hämmerle in zweitem Erzurum-Weltcup Sechster

Dusek abgereist

Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Dusek war aufgrund einer Erkrankung am Freitag bereits nach der Qualifikation für das erste Rennen in mehr als 2.500 m Seehöhe aus der Türkei abgereist, um seine Teilnahme am Heim-Weltcup im Montafon nicht zu gefährden. Dort steht am Sonntag (11.00 Uhr) die Generalprobe für die WM im kommenden Jahr auf dem Programm. Die Qualifikation ist in Vorarlberg für Samstag (10.30 Uhr) angesetzt.