Stilles Örtchen mit lautem Knall gesprengt

Samstagnacht haben unbekannte Vandalen in der Gemeinde Lauterach in Vorarlberg ein Baustellen-WC in die Luft gesprengt – die sanitäre Einrichtung wurde dabei komplett zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Zugetragen hat sich der Vorfall an einer Baustelle in der Lauteracher Raiffeisenstraße. Um exakt 22.58 Uhr war ein lauter Knall zu hören, Anrainer verständigten daraufhin die Polizei. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte – vermutlich mittels eines Böllers – ein Baustellen-WC in die Luft gesprengt.
Schäden durch die Wucht der Explosion
Durch die Wucht der Explosion wurde das WC in seine Einzelteile zerlegt. Die Polizei Lauterach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, sich zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 0591338132100 abgegeben werden.
