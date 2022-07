Schwacher Tag für Bernd Wiesberger und Tiger Woods

Der 15-fache Majorsieger war bereits mit einem enormen Rückstand in den zweiten Tag gegangen, an dem er nicht von der Stelle kam. Nach einer 75er-Runde fand er sich mit neun über Par ganz hinten im Feld wieder. Für den Kalifornier ist das Turnier auf dem geschichtsträchtigen Old Course erst das dritte PGA-Event seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021.