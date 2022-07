Stones-Mitglied Chuck Leavell: „Liebe diesen Job“

Wie weit kannst du deinen eigenen musikalischen Ausdruck und deine Kreativität in die Musik der Stones einbringen?

Lass uns ehrlich sein: als Keyboarder bist du bei den Rolling Stones eher Nebendarsteller und kriegst nicht den Raum für all diese Soli, die ich in anderen Bands hatte, oder die man vielleicht vom Jazz kennt. Bei den Allman Brothers wurde viel mehr improvisiert und da war ich ein wichtiger Teil davon. Auch bei Eric Clapton hatte ich schöne Soli, aber es ist auch okay, wenn es bei den Stones nicht so ist. Balladen wie „Angie“, „She’s A Rainbow“ oder „Ruby Tuesday“ geben mir den Raum, um mich zu entfalten. Ich habe aber auch jede Nacht ein nettes Solo in „Honky Tonk Women“. Ich will meine Rolle in der Band so erfüllen, wie es der Band am besten dient.