Immer wieder Unfälle: Kinder mehr schützen!

„Kinderunfälle sind oftmals besonders schwer mit teilweise lebenslangen Folgeschäden. Umso wichtiger ist es, persönliche Vorsorgemaßnahmen für seine eigenen Kinder zu treffen“, so Dr. Trauner-Karner. Das ist auch dringend nötig, wie eine aktuelle Studie des KfV (in Kooperation mit der Deutschen Stiftung Sicherheit im Sport) in Österreich, Deutschland und auch der Schweiz zeigte: Weniger als 20 Prozent der befragten Eltern gaben in der Erhebung an, die eigene Wohnung sehr kindersicher gestaltet zu haben.