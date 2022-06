Sommerunfälle - da ist rasche Hilfe gefragt

Natürlich will sich niemand in den schönsten Wochen des Jahres die Laune mit Verletzungen, Verbrennungen oder Insektenstichen verderben lassen, doch die Statistik spricht eine klare Sprache: Jährlich verletzen sich etwa beim Grillen rund 700 Personen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Jeder zweite erleidet Verbrennungen. Aber bei dem Outdoor-Vergnügen sind auch andere Probleme zu beklagen: So weisen 30 Prozent Schnittverletzungen auf, 16 Prozent stürzen im Umfeld. 13 Prozent aller dieser Verletzungen betreffen übrigens Kinder unter 14 Jahren. Diese daher niemals in der Nähe von glühenden Kohlen oder Feuerstellen unbeaufsichtigt lassen!