Bonus ist viel zu schwer zu bekommen

Die vergangenen Jahre waren aufgrund der Lockdowns vor allem für Gastronomiemitarbeiter besonders hart. In manchen Fällen waren Angestellte fast durchgehend in Kurzarbeit. Für Betroffene soll eine Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro Hilfestellung leisten. Doch die zahlreichen Bedingungen und Ausschlussgründe machen eine Auszahlung nur für einige möglich.