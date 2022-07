Knebelvertrag: Die schwarzen Schafe der Gastro

Für viele ist der erste Job in der Gastronomie. Und während die meisten dabei auch gute Erfahrungen machen, gibt es nach wie vor einige wenige schwarze Schafe in der Branche. Immer wieder trudeln Beschwerden bei der Arbeiterkammer ein betreffend Löhne, die entweder zu gering, zu spät oder gar nicht ausbezahlt werden. Oder es wird ihnen ein Knebelvertrag vorgelegt, wie jener, der der „Krone“ zugespielt wurde. Für die befristete Stelle als Abwäscher muss der Arbeitnehmer zustimmen, 35 Überstunden im Monat zu übernehmen und vieles mehr. Indes berichtet eine ehemalige Hotelangestellte über ihren früheren Job, der sie krank gemacht hat. Das und weitere spannende Themen lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.