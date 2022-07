Sexualkundeunterricht sorgt für heiße Debatte

So geschehen auch in einer vierten Klasse in einer Mittelschule im Mühlviertel (OÖ). „Ich konnte am Elternabend Einblick in die Lehrmaterialien nehmen und war schockiert. Die Bücher zeigten Geschlechtsakte zwischen Homo- und Transsexuellen und vergleichsweise wenige Heteros. Man sollte sie langsam heranführen, aber doch nicht mit Pornografie“, erzählt ein Vater. „Der Direktor sagte auf meine Beschwerde, es sei Lehrmaterial, von höchster Stelle geprüft.“