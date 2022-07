Gewerkschaft entwickelte Hitze-App für Bauarbeiter

Geht um wenige Stunden hitzefrei

In Summe soll es nur um wenige Stunden hitzefrei gehen, nicht um ganze Tage, da die hohe Temperatur laut der Gewerkschaft meist erst zu Mittag oder am Nachmittag erreicht wird. „Zu diesem Zeitpunkt haben die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen bereits bis zu acht Stunden lang schwer gearbeitet“, sagten Vertreter und Vertreterinnen. Die Hitzeregelung sieht eine Entgeltfortzahlung von 60 Prozent für die Beschäftigten vor, dieses Geld plus 30 Prozent Lohnnebenkosten bekommt der Arbeitgeber von der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) rückerstattet.