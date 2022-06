Fiaker-Debatte: Keine Einigung bei Hitzeregelung

Schattenplätze und Spritzwasser

Es seien aber bereits in den vergangenen Jahren Maßnahmen gesetzt worden, die Verbesserungen für Pferde vor allem auch in der heißen Jahreszeit brachten - so wurden etwa zusätzliche Schattenstandplätze geschaffen und Wasseranschlüsse zum Abkühlen der Pferde installiert. Auch bei der Mittags-Visite am Montag am glühend heißen Stephansplatz wurden die Tiere gerade abgespritzt.