Groß angelegter Betrug von Leasingfirma aufgedeckt

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betruges liefen bereits seit Oktober. Nach anonymen Anzeigen stellte sich heraus, „dass ein Personalleasingunternehmen im Raum Innsbruck seit Jänner 2021 im großen Stil Personal für diverse namhafte Generalunternehmer im Tiroler Baugewerbe bereitstellte, ohne die in Österreich fälligen Abgaben an die Gesundheitskasse, Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse und das Finanzamt abzuführen“, berichtete die Polizei am Mittwoch.