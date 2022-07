Präsident von Sri Lanka in Militärbasis versteckt

Präsidentenpalast in Colombo gestürmt

Demonstranten hatten am Samstag den Präsidentenpalast in Colombo gestürmt, Rajapaksa floh durch eine Hintertür. Danach kündigte er seinen Rücktritt für Mittwoch an. Auch Regierungschef Ranil Wickremesinghe bot seinen Rückzug vom Amt an.