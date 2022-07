Regierung in Sri Lanka nun zum Rücktritt bereit

Die gesamte Regierung des Inselstaates Sri Lanka will zurücktreten, sobald eine Vereinbarung für eine Einheitsregierung erzielt werden kann. „Alle Minister, die an der Diskussion teilgenommen haben, wollen den Staffelstab übergeben, sobald eine Einigung über die Bildung einer Einheitsregierung erreicht ist“, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Ranil Wickremesinghe am Montag mit. Auch Staatspräsident Gotabaya Rajapaksa hat demnach den Kabinettschef über seinen Rücktritt informiert.