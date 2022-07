Jürgen Höckner singt sich jetzt in die Opferrolle

Text und Titel frei erfunden

Nun ist auch Song Nummer zwei im Kasten. Die Veröffentlichung steht in den nächsten Tagen am Programm; Höckner will nicht zu viel verraten. Das Video mit ihm in einer der Hauptrollen dürfte noch professioneller sein. „Im Song ,Die Narzisstenkönigin’ setze ich mich mit dem Thema Narzissmus auseinander.“ Sowohl Titel als auch Text seien frei erfunden und würden sich nicht auf bestimmte Personen beziehen.