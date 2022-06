Zwei Tage vor Schafsriss tappte Bär in Fotofalle

Nicht nur Wölfe, auch Bären treiben sich in Tirol immer öfter herum. Am Fronleichnamstag Mitte Juni wurde im Tiroler Unterland ein Schaf gerissen. Ein Bär als Verursacher wurde mittlerweile nachgewiesen. Nur zwei Tage zuvor war ein solcher in diesem Gebiet in eine Fotofalle getappt.