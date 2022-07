Sofia Vergara feierte ihren 50. Geburtstag

Die sexy Latina hatte bereits am Samstag in der Tower Bar von Los Angeles in ihren Geburtstag hineingefeiert - und zeigte dabei ihr sexy Dekolleté. Zu trinken gab es ein edles Tröpfchen aus personalisierten Weinflaschen, auf denen „50 & noch immer umwerfend“ stand. Und zu guter Letzt beendete Vergara am Sonntagabend ihr Geburtstagswochenende auch noch ein Dinner im Kreise ihrer Liebsten.