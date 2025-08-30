Grantig? Christoph Waltz wortkarg in Venedig

„Denkt euch nichts, er ist Österreicher“, scherzte Top-Regisseur Guillermo del Toro beim Pressetermin anlässlich seines neuen Films „Frankenstein“ (ab 7. November auf Netflix) in Venedig über Christoph Waltz, der auf Fragen von Journalisten nur mit wenigen Worten antwortete. Waltz spielt in dem monumentalen Streifen die Figur Harlander, den Geldgeber von Viktor Frankenstein, der sich von dessen Fähigkeiten selbst einiges erhofft. Es ist eine der größeren Rollen neben Oscar Isaac (Dr. Frankenstein) und Jacob Elordi (Frankensteins Monster).