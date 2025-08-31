England ruft! WAC-Ass Ballo vor dem Absprung

Der WAC gastiert am heutigen Sonntag in der Bundesliga bei der WSG Tirol. Einer, der da aber wohl nur noch als Zuseher dabei sein könnte, ist Thierno Ballo. Denn der Edeltechniker der Wolfsberger steht laut „Krone“-Informationen aus England ganz knapp vor einem Wechsel nach England – und da schließt das Transferfenster schon am morgigen 1. September.