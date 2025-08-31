England ruft! WAC-Ass Ballo vor dem Absprung

Der WAC gastiert am heutigen Sonntag in der Bundesliga bei der WSG Tirol. Einer, der da aber wohl nur noch als Zuseher dabei sein könnte, ist Thierno Ballo. Denn der Edeltechniker der Wolfsberger steht laut „Krone“-Informationen aus England ganz knapp vor einem Wechsel nach England – und da schließt das Transferfenster schon am morgigen 1. September.
WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte zuletzt zur „Krone“ noch gesagt: „Ich gehe davon aus, dass Ballo und Nwaiwu hier bleiben – bei Zukic stehen wir ständig mit dem Manager in Kontakt. Da könnte sich noch was tun.“
Jetzt aber hat sich das Blatt gewendet, trudelte eine konkrete Anfrage für Wolfsbergs Edeltechniker Thierno Ballo ein – aus England! Laut „Krone“-Informationen aus England handelt es sich dabei um Zweitligist Millwall aus London.
Was Ballos Manager Peter Huemerlehner auf „Krone“-Anfrage so noch nicht bestätigen will. Aber er sagt: „Ja, es stimmt. Ein Championship-Klub ist an Ballo dran. Es könnte, sollte der WAC seinen Sanktus geben, jetzt schnell gehen!“ Geplant ist eine Leihe plus Kaufoption bei Aufstieg in die Premier League.
Huemerlehner, nicht nur Ballos Manager, sondern seit kleinauf auch sein Ziehvater, erklärt: „Nachdem Thierno ja einst schon bei Chelsea war, kennt er sich in London aus – was bei der Entscheidung natürlich hilft. Zudem muss er sich noch körperlich steigern – das kann er in England definitiv am besten.“
Ballo könnte am heutigen Sonntag demnach bei der WSG Tirol gar nicht mehr zum Einsatz kommen, das Match von der Tribüne aus verfolgen.
