Fast zwei Promille

Alko-Lenker rammte Polizeiauto: Beamtin verletzt

Steiermark
31.08.2025 11:15
Das Polizeifahrzeug wurde am Straßenrand abgestellt (Symbolbild).
Das Polizeifahrzeug wurde am Straßenrand abgestellt (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Glück im Unglück hatte eine 29-jährige Polizistin in der Steiermark. Bei der Untersuchung eines Unfalls auf der L401 in Geiseldorf krachte am Freitag ein 31-Jähriger gegen das Polizeifahrzeug, die Beamtin wurde am Knie verletzt. Der Lenker beging Fahrerflucht – konnte jedoch wenig später gefasst werden. Außerdem wurden fast zwei Promille festgestellt.

Nachdem es zu einem Pkw-Unfall mit Wild gekommen war, führte am späten Freitagabend eine Polizeistreife auf der L401 in Geiseldorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) routinemäßige Erhebungen durch. Die beiden Polizisten hatten wegen der einsetzenden Dämmerung ein Pannendreieck aufgestellt, die Warnblinkanlage eingeschaltet und Warnwesten angezogen.

Polizistin (29) verletzt
Doch all das war einem 31-jährigen Lenker völlig egal: Gerade, als die 29-jährige Polizistin die Hintertüre des Dienstwagens öffnete, um ihre Arbeitsmaterialien herauszuholen, raste er vorbei und rammte mit der rechten Vorderseite die offenstehende Tür. Die Polizistin verfehlte er dabei haarscharf – sie war zwischen den beiden Fahrzeugen.

Lesen Sie auch:
Der Alkolenker hatte nicht mal einen gültigen Führerschein.
Crash mit 1,4 Promille
Pkw schleudert Lkw quer über die Straße
31.08.2025

Funkfahndung eingeleitet
Daraufhin beging der 31-Jährige Fahrerflucht. Der Kollege der Polizistin, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte sofort zu ihr – sie hatte sich am Knie verletzt. Ebenfalls leitete er eine Funkfahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein. Eine andere Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung auf. Sie konnte den Lenker anhalten.

Lenker war alkoholisiert
Er gab an, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben und meinte: „Ich weiß nicht, wo das Problem liegt.“ Doch die Spuren an seinem Fahrzeug waren eindeutig. Man führte einen Alkotest durch und stellte eine Alkoholisierung von fast zwei Promille fest. Die Polizistin wurde mit Verletzungen unbekannten Grades in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aber später wieder in häusliche Pflege entlassen wurde.

