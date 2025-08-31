Alko-Lenker rammte Polizeiauto: Beamtin verletzt

Glück im Unglück hatte eine 29-jährige Polizistin in der Steiermark. Bei der Untersuchung eines Unfalls auf der L401 in Geiseldorf krachte am Freitag ein 31-Jähriger gegen das Polizeifahrzeug, die Beamtin wurde am Knie verletzt. Der Lenker beging Fahrerflucht – konnte jedoch wenig später gefasst werden. Außerdem wurden fast zwei Promille festgestellt.
Nachdem es zu einem Pkw-Unfall mit Wild gekommen war, führte am späten Freitagabend eine Polizeistreife auf der L401 in Geiseldorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) routinemäßige Erhebungen durch. Die beiden Polizisten hatten wegen der einsetzenden Dämmerung ein Pannendreieck aufgestellt, die Warnblinkanlage eingeschaltet und Warnwesten angezogen.
Polizistin (29) verletzt
Doch all das war einem 31-jährigen Lenker völlig egal: Gerade, als die 29-jährige Polizistin die Hintertüre des Dienstwagens öffnete, um ihre Arbeitsmaterialien herauszuholen, raste er vorbei und rammte mit der rechten Vorderseite die offenstehende Tür. Die Polizistin verfehlte er dabei haarscharf – sie war zwischen den beiden Fahrzeugen.
Funkfahndung eingeleitet
Daraufhin beging der 31-Jährige Fahrerflucht. Der Kollege der Polizistin, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte sofort zu ihr – sie hatte sich am Knie verletzt. Ebenfalls leitete er eine Funkfahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug ein. Eine andere Polizeistreife nahm sofort die Verfolgung auf. Sie konnte den Lenker anhalten.
Lenker war alkoholisiert
Er gab an, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben und meinte: „Ich weiß nicht, wo das Problem liegt.“ Doch die Spuren an seinem Fahrzeug waren eindeutig. Man führte einen Alkotest durch und stellte eine Alkoholisierung von fast zwei Promille fest. Die Polizistin wurde mit Verletzungen unbekannten Grades in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aber später wieder in häusliche Pflege entlassen wurde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.