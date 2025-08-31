Alko-Lenker rammte Polizeiauto: Beamtin verletzt

Lenker war alkoholisiert

Er gab an, nichts von einem Unfall mitbekommen zu haben und meinte: „Ich weiß nicht, wo das Problem liegt.“ Doch die Spuren an seinem Fahrzeug waren eindeutig. Man führte einen Alkotest durch und stellte eine Alkoholisierung von fast zwei Promille fest. Die Polizistin wurde mit Verletzungen unbekannten Grades in ein Krankenhaus gebracht, wo sie aber später wieder in häusliche Pflege entlassen wurde.