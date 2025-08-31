Vorteilswelt
„Darf nie passieren!“

Nach nur zwei Spieltagen wackelt der Trainerstuhl

Bundesliga
31.08.2025 11:41
Erik ten Hag steht bereits unter Druck.
Erik ten Hag steht bereits unter Druck.

Das ging schnell! Nach nur zwei Spieltagen wackelt bereits der Stuhl von Bayer-Leverkusen-Trainer Erik ten Hag.

Nur ein Punkt aus den Spielen gegen Hoffenheim und Bremen – gegen Werder verspielte Bayer Leverkusen am Samstag sogar in Überzahl eine 3:1-Führung. „Das darf nie passieren im Profifußball“, schüttelte Ten Hag mit dem Kopf. Beim Spitzenteam herrscht Alarmstimmung. 

Kapitän sauer
„So kannst du gegen keinen Gegner der Welt gewinnen“, schimpfte Kapitän Robert Andrich. „Wir haben zu viele Leute, die sich nur mit anderen Sachen beschäftigen. Wir haben zu viele, die sich nur mit sich beschäftigen.“

Robert Andrich
Robert Andrich

Auf die Frage, ob die Spieler die Anweisungen von Ten Hag nur falsch umsetzen würden oder ob sie nicht wüssten, was sie zu tun haben, sagte der Kapitän: „Es ist eine Mischung aus beidem.“ Und er fügte noch selbstkritisch hinzu: „Ich bin Kapitän, ich bin Mittelfeld, ich muss den Laden zusammenhalten. Deshalb muss ich mich als allererstes hinterfragen.“

Ten Hag tut das offenbar auch. Schon früh in der Saison steht der 55-jährige Niederländer mächtig unter Druck ...

Folgen Sie uns auf