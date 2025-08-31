Nach nur zwei Spieltagen wackelt der Trainerstuhl

Auf die Frage, ob die Spieler die Anweisungen von Ten Hag nur falsch umsetzen würden oder ob sie nicht wüssten, was sie zu tun haben, sagte der Kapitän: „Es ist eine Mischung aus beidem.“ Und er fügte noch selbstkritisch hinzu: „Ich bin Kapitän, ich bin Mittelfeld, ich muss den Laden zusammenhalten. Deshalb muss ich mich als allererstes hinterfragen.“