Brasilianischer Sieger im Volksgarten

Siegerscheck von 18.290 Euro und viel Lob

Monteiro erhält 125 ATP-Punkte, wird sich damit in der Weltrangliste nach vorne arbeiten. Dazu gab es einen Siegerscheck von 18.290 Euro und ein großes Dankeschön an die Organisatoren des Salzburger Turniers, allen voran an Veranstalter Gerald Mandl und Turnierdirektor Günther Schwarzl. „Eine perfekte Woche, ein sehr schönes Turnier“, meinte Monteiro, der nun bei sieben Siegen auf Challenger-Ebene hält.