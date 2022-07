GB: Staatssekretärin sorgt für Mittelfinger-Eklat

Inmitten der massiven Regierungskrise in Großbritannien sorgte am Donnerstag die britische Staatssekretärin für Bildung, Andrea Jenkyns für einen Eklat. Während sie an einer „Bye Boris“-Demo vorbeiging, streckte sie der Menge den Mittelfinger entgegen - dafür erntete sie auch in ihrer eigenen Konservativen Partei Kritik. Das Verhalten sei „empörend“, twitterte der Tory-Abgeordnete George Freeman am Samstag. „Genau aus diesem Grund brauchen wir einen neuen Premierminister.“