Boris Johnson: Das waren die skurrilsten Auftritte

Zappelnd am Seil: Ebenfalls um die Welt gingen die Bilder Johnsons an einer Seilrutsche anlässlich der Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Johnson, damals noch Bürgermeister der britischen Metropole, schwebte Union-Jack-Fähnchen schwingend über das Publikum, blieb dann jedoch über diesem zappelnd hängen - „wie ein feuchtes Handtuch“, kommentierte eine Augenzeugin gegenüber dem „Guardian“ damals.