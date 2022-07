Kater „Larry“ freut sich über Johnsons Rücktritt

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat Donnerstagmittag seinen Rücktritt erklärt. Darüber freut sich auch „Larry“, ein Kater, der seit 2011 in der Downing Street Number 10 lebt. Das lässt zumindest der satirische Twitteraccount „@Number10cat“ vermuten, der in Larrys Namen über die aktuelle Regierungskrise twitterte: „Ich kann nicht mehr mit gutem Gewissen mit diesem Premierminister zusammenleben. Entweder er geht oder ich“, hieß es am 5. Juli.