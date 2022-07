Besonderes Biofest beim Mochoritsch in Rückersdorf

Von Naturköstlichkeiten über Kaslab’n bis zu Wein und Olivenöl - das Biofest beim Mochoritsch in Rückersdorf lädt heute erneut ab 12 Uhr zum Verkosten und Schmausen. Mit Eifer dabei sind auch die Söhne vom Biohof Flödl, Isidor und Ferdinand, Christoph Höfer präsentiert seine Naturköstlichkeiten aus St. Urban, er hat seine Kuh-, Schaf- und Ziegenmilchprodukte veredelt und tüftelt mich Mochoritsch-Wirt Hannes Jernej bereits an einer neuen Köstlichkeit für die Küche. Denn sämtliche Bio-Aussteller bilden auch die Lieferanten der drei Mochoritsch-Gasthöfe in Rückersdorf, Griffen und St. Kanzian.