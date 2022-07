D: Jede 2. Intensivstation schränkt Betrieb ein

Kennt man sonst nur in kälteren Jahreszeiten

55 Prozent der Intensivstationen - 736 an der Zahl - arbeiteten im teilweise eingeschränkten oder eingeschränkten Betrieb. „Das ist leider schon eine sehr hohe Zahl, die wir sonst nur in den kälteren Jahreszeiten und einer höheren Covid-Belastung gesehen haben“, sagte Marx. Intensivmedizinisch behandelt werden nach dem Divi-Tagesreport am Samstag 1053 Patienten mit Covid-19, 19 weniger als am Tag zuvor.