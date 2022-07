Corona-Regeln in Wien werden wieder verschärft

Ausweitung des Impfangebots

Breit ausgerollt wird in Wien das Impfangebot bereits ab Mitte Juli. So werden ab 18. Juli die Impfzentren Karmelitergasse in der Leopoldstadt und Gasgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus Montag bis Samstag geöffnet. Ab 25. Juli weiten die Impfzentren Schrödingerplatz in der Donaustadt, Schöpfwerk in Meidling und Wassermanngasse in Floridsdorf ihre Impfzeiten von Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr aus.