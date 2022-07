Termin für angepassten Impfstoff wird konkreter

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA strebt weiter die Zulassung von aktualisierten Covid-19-Impfstoffen bis zum Herbst an. Die EMA arbeite an der möglichen Zulassung von angepassten Vakzinen im September, sagte der Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, Marco Cavaleri, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Behörde.