Marmolada: Letztes Lawinenopfer tot geborgen

Trauertag am Samstag

Der Bürgermeister von Canazei ordnete für den Samstag einen öffentlichen Trauertag in allen Gemeinden des Fassatals an. Für 18 Uhr ist eine Schweigeminute vorgesehen, zugleich soll in der Pfarrkirche im Ort eine Trauermesse beginnen. Zu dieser wird der Erzbischof von Trient erwartet.