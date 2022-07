Marmolada-Drama: Drei weitere Leichen geborgen

In der Marmolada-Hütte wurden inzwischen Überwachungsgeräte installiert, mit denen die kleinsten Veränderungen der Gletscherfront erfasst werden können. Die Daten werden zur Analyse und Verarbeitung an ein Kontrollzentrum übermittelt. „Der Gletscherbruch war ein außergewöhnliches, sogar ein einzigartiges Ereignis, was von vielen Experten bestätigt wird. Auf dem Gletscher gab es auch Bergführer und damit Leute, die den Berg bestens kannten“, sagte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti.