Große Aufregung und Tumulte am Bodensee Airport

Zu tumultartigen Szenen kam es am Freitagnachmittag während eines Boardingvorgangs auf dem, auch bei Vorarlberger Reisenden sehr beliebten, Bodensee Airport in Friedrichshafen. Grund dafür: Ein Flug des Low-Cost-Carriers Wizz Air war von Friedrichshafen in die albanische Hauptstadt Tirana massiv überbucht.