Flugchaos, Stau: Verdirbt das Ihre Urlaubslust?

Zu den üblichen Staus in den Sommermonaten trübt derzeit auch Chaos an Flughäfen die Reiselaune. So strandeten nicht nur in Salzburg, sondern auch am Innsbrucker Flughafen am Sonntag hunderte Eurowings-Passagiere. Doch wie beeinflusst die aktuelle Lage die Urlaubslust unserer „Krone“-Community? Haben Sie Bedenken, Ihren Urlaubsplan durchzuführen oder lassen Sie sich davon nicht die Vorfreude verderben? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!