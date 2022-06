Flugchaos: Was uns diesen Sommer so erwartet

Stundenlange Verspätungen und zu wenig Essen und Trinken in den Maschinen sorgen derzeit nicht nur in den sozialen Medien für Wirbel. Dazu kommen noch unvorhergesehene Ereignisse wie der Kerosin-Engpass nach einem Raffinerie-Unfall vor den Toren Wiens (wir berichteten). Doch muss man sich als Urlauber Sorgen machen, dass der Sommertrip in einem Chaos endet? Die „Krone“ hat nachgefragt.