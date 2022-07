Aus für Impfpflicht: FPÖ dankt den Demonstranten

Impfpflicht für Soldaten in Deutschland

Die Corona-Impfpflicht für deutsche Soldaten bleibt unterdessen bestehen. Dies hat der 1. Wehrdienstsenat des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am Donnerstag entschieden. Er wies die Beschwerden von zwei Offizieren der Luftwaffe gegen die Aufnahme der Corona-Schutzimpfung in die sogenannte Duldungspflicht zurück. Die Oberstleutnante sahen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Die Entscheidung ist rechtskräftig. In Österreich müssen sich Soldaten im Falle von Auslandseinsätzen impfen lassen.