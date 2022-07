Teuerung: SPÖ poltert, Nehammer poltert zurück

FPÖ wettert gegen Sanktionen, NEOS gegen Gas-Abhängigkeit

Gegen die Sanktionen gegen Russland trat einmal mehr die FPÖ an. Generalsekretär Michael Schnedlitz führte die aktuelle Situation auf den „Wirtschaftskrieg“ zurück, in den Österreich gegen Russland geschickt werde - unter Opferung der Neutralität. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger erkannte hingegen in der hohen Abhängigkeit Österreichs vom russischen Gas das Problem, wofür sie Politiker der Freiheitlichen, aber auch von SPÖ und ÖVP verantwortlich machte.