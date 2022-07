Ukrainer bauen alte Autos zu Kampfmobilen um

In einer Werkstatt in Saporischschja in der Südukraine arbeiten Mechaniker hart daran, alte Rallyeautos in Fahrzeuge umzubauen, die im Kampf gegen russische Truppen an der Front eingesetzt werden können. Sie tauschen Schalldämpfer aus, entfernen Sporttuning und verändern die Innenausstattung, um die Fahrzeuge zu verkleinern - alles unter der Aufsicht des Geschäftsmanns Wolodymyr Tarchow (siehe Video).