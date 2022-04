Der gefährliche Weg der Waffen an die Front

Auf die Entscheidung der deutschen Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine folgt nun eine logistische Herausforderung. Panzer wie der Gepard und andere große Waffensysteme müssen erstmal ins Land und weiter an die Front gebracht werden. Dabei gilt: Bis zur ukrainischen Grenze führen die westlichen Partner Regie, im Land selbst sind die Ukrainer in der Verantwortung.