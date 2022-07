Im Notfall zählt jede einzelne Sekunde

Bei einem Herzstillstand sind die ersten Sekunden entscheidend - das weiß Maria Achathaler, die Bürgermeisterin der oberösterreichischen Gemeinde Adlwang, nur zu genau. Die Politikerin und erfahrene Diplomkrankenschwester besuchte am Dienstag im Rahmen des Bürgermeisterinnen-Treffens gemeinsam mit 69 Amtskolleginnen den Wörthersee. Als die Abordnung in Maria Wörth an Bord der „MS Kärnten“ gehen wollte, kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Beim Boarding brach plötzlich ein Pensionist aus Niederösterreich zusammen!