Betriebe ab jetzt zum Gasspeichern verpflichtet

Um die Unsicherheit in der Bevölkerung zu verringern, setzt die Bundesregierung nun auf eine Gas-Informationskampagne. „Seit Beginn des Krieges haben wir uns entschlossen, neue Wege zu gehen“, erklärte Bundeskanzler Nehammer am Mittwoch nach dem Ministerrat. Die Alarmstufe des Gasnotfallplans wird jedoch nicht ausgerufen - das Ziel, die Gasspeicher vor dem Winter zu 80 Prozent zu befüllen, könne noch erreicht werden, betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Wenn ein Industriebetrieb kein Gas speichern möchte, können ihm diese Kapazitäten entzogen werden - wie konkret der Gasspeicher in Haidach, der vom russischen Konzern Gazprom genutzt wird.