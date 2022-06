Bayern macht bei Gasspeicher Haidach Druck

Ein Beschluss der österreichischen Bundesregierung vom 18. Mai sieht ein weitreichendes Maßnahmenpaket zur Befüllung der Erdgasspeicher vor. Ungenutzte Gas-Speicherkapazitäten müssen abgegeben werden und sämtliche Gasspeicher in Österreich sollen an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden. Der Gasspeicher Haidach soll noch heuer an das österreichische Netz geschlossen werden. Die Maßnahmen sollen die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich reduzieren.