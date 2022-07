Neuer Landeshauptmann: Hirn allein ist zu wenig

Auf Augenhöhe die Herzen der Steirer ansprechen

Beliebtheit nicht im Sinne von: Ich will jedem um jeden Preis gefallen. Sondern im Sinne von: Ich spreche glaubwürdig und auf emotionaler Augenhöhe die Herzen der Steirer an. Das ist Basis dafür, dass Menschen Politikern vertrauen. Dies ist umso wichtiger, als gerade in Zeiten von Krieg, Klimawandel und Kostenexplosionen Politiker auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen.