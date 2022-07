Salzburgerin stürzt im Lattengebirge in Bayern ab

Der Notruf vom Weißbach ging zunächst in Österreich ein und wurde an die örtlich zuständige Leitstelle Traunstein weitergeleitet, die die Bergwachteb Bad Reichenhall und Freilassing sowie den Hubschrauber alarmierte. „Christoph 14“ nahm am Eisenrichter einen als Canyon-Retter geschulten Bergretter auf und setzte ihn gemeinsam mit dem Notarzt per Winde bei der Frau ab. Nach kurzer Versorgung im Rettungssitz wurde die 41-Jährige per Winde aufgenommen und zur Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen. Der Bergretter stieg mit dem unverletzten Begleiter und seinem Hund zu Fuß ab.