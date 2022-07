Schärdinger Ex-Stadtchef zahlte Überbezüge zurück

Die OÖ. Gemeindeordnung sieht für Bürgermeister, die bereits Pension beziehen, nur ein Teilzeitbürgermeistergehalt vor, Franz Angerer bezog aber ein Vollzeitgehalt. Nach einer Neuaufrollung seiner Bezüge habe er nun den Differenzbetrag für die vergangenen drei Jahre in der Höhe von 62.228,80 Euro an die Stadtgemeinde zurückgezahlt, hieß es. Verjährte Beträge überwies Angerer - ohne dazu verpflichtet zu sein - an die Freiwillige Feuerwehr und die Kindergärten der Stadt.