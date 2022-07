Drama um LASK-Jungstar schlimmer als befürchtet

Unfassbar, was nun genauere Untersuchungen für die LASK-Stürmerhoffnung Tobias Anselm nach seinem zweiten Kreuzbandriss binnen 284 Tagen zutage gebracht haben: Die Horror-Verletzung, die der 22-Jährige im Donnerstag-Training erlitten hatte, betrifft nicht nur dasselbe Knie wie vor zehn Monaten. Nicht nur dasselbe Kreuzband. Sondern sogar dieselbe Stelle. Kein Wunder, dass Anselm, der nie für den LASK gespielt, aber als Leihgabe der WSG Tirol bei seinen ersten 30 Bundesliga-Einsätzen sieben Tore erzielt hatte, mental am Boden ist und sich vor der neuerlichen Knie-OP vorübergehend in seine Heimat Kirchbichl zurückgezogen hat.