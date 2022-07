Aufwecker Kern? | Politikergeplapper

Politikergeplapper. Der von Kern konstatierte Polit-Tiefschlaf wird freilich immer wieder von unerträglichem Geplapper unterbrochen. „Eigenverantwortung“ ist so ein Wort, das viele unendlich nervt. „Wenn noch einmal ein Politiker ,Eigenverantwortung‘ in den Mund nimmt, dann . . .“, droht eine Bekannte, die seit einer Woche mit Fieber, Halsweh, Kopfweh und Kreislaufbeschwerden im Bett liegt. Corona. „Eigenverantwortung! Dass ich nicht lache. Gilt das künftig auch auf der Autobahn?“ Das sagt eine, die in der Woche davor an Corona erkrankt war. Hohes Fieber, Kreislaufprobleme, auch nach „Genesung“ noch immer sehr geschwächt. Ja, fast 100.000 Österreicher liegen derzeit im Bett oder sind zumindest „abgesondert“, weil sie das Virus erwischt hat. Vor einem Jahr waren es 1750, und man machte uns von Regierungsseite weis, die Pandemie wäre gemeistert. Und jetzt versaut das Virus vielen den Start in die Ferien, müssen Zehntausende ihre Urlaube stornieren. Bleibt ihnen wenigstens das Flugchaos erspart, könnte man zynisch sagen. Mit bis zu 70.000 Neuinfizierten pro Tag rechnet die GECKO-Kommission demnächst. Dann erreichen wir die sogenannte „Durchseuchung“, die von manchen Politikern angepeilt wird. Aber Moment, Durchseuchung hieße: einmal angesteckt und erledigt. Doch man kann in kürzester Frist mehrmals infiziert werden. Eh nur eine Art „Sommergrippe“ hört man auch immer wieder. Ja: aber wer wünscht sich zur Sommergrippe eine Herbstgrippe, eine Wintergrippe und eine Frühlingsgrippe? Voller Ärger geistert den aktuell Kranken „Eigenverantwortung“, „Durchseuchung“, „Sommergrippe“, „gemeistert“ durch den Kopf - als übles Politikergeplapper.