Assange beruft gegen Auslieferung an die USA

Vor zwei Wochen hatte die britische Regierung nach jahrelangem juristischen Tauziehen die Auslieferung des Wikileaks-Gründers an die USA genehmigt. Seit dem April 2019 sitzt der 50-Jährige in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Zuvor hatte sich Assange mehrere Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen. Verurteilt ist er zwar nicht, doch die Fluchtgefahr gilt als hoch.