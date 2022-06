Lauschangriff auf Assange-Anwältin: 1170 € Strafe

Eine Anwältin des in Großbritannien inhaftierten WikiLeaks-Gründers Julian Assange hat sich mit der britischen Regierung im Fall von Späh-Vorwürfen außergerichtlich geeinigt. Wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mitteilte, erkannte die Regierung in London an, dass die Rechte der Anwältin Jennifer Robinson durch Spähangriffe verletzt worden waren.