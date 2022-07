Schüsse auf Soldaten: Keine Anklage für Moldauer

Der 26-Jährige steht im dringenden Verdacht, am 17. Jänner mit einem Van, in dem sich zwölf Flüchtlinge befanden, bei Eberau im Bezirk Güssing im Südburgenland über die Grenze gefahren zu sein. Soldaten wollten eine Kontrolle durchführen, woraufhin er Richtung Ungarn flüchtete und dabei zweimal auf die Männer schoss, so der damals lautende Vorwurf.